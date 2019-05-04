Отборочный этап кубка губернатора по дворовому футболу проходит сегодня в Псковской области

В субботу, 4 мая, в 11:00 на спортивной площадке корпуса № 2 лицея № 4 в Пскове (улица Пароменская, дом 9) состоялось открытие чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области.

Участниками чемпионата стали дворовые непрофессиональные футбольные команды, команды образовательных организаций Псковской области в трех возрастных группах: младшей (2007 - 2009 годов рождения), средней (2005 - 2006 годов рождения) и старшей (2002 - 2004 годов рождения).

Чемпионат пройдет в три этапа. Первый (отборочный) этап состоится с 4 по 12 мая в муниципальных образованиях Псковской области. Второй, зональный (полуфинальный) - 18 мая в Пскове, Пушкинских Горах и Великих Луках. Областной (финальный) этап проведут 1 июня в Пскове.

Команда средней группы, победившая на областных соревнованиях, примет участие в 3-ем этапе Всероссийского фестиваля детского дворового футбола в Санкт-Петербурге, который пройдет с 27 августа по 1 сентября.