Пскович, обманувший кредитную организацию, рискует угодить за решётку на два года

До двух лет лишение свободы грозит жителю Псковской области, который с помощью своего смартфона украл деньги, принадлежащие кредитной организации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что этот мужчина зашёл на сайт организации, которая предоставляет потребительские займы. Здесь при заполнении заявки на 13 тысяч рублей он ввел ложные сведения о себе. В частности, местом работы он указал воинскую часть, где никогда не служил и заработную плату более 400 тысяч рублей. Спустя некоторое время обманщик получил запрошенную сумму и потратил ее по своему усмотрению. Деньги возвращать он не собирался.

В ближайшее время мужчину будут судить по статье «Мошенничество».