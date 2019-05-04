Еврейский благотворительный центр в Пскове приглашает 7 мая на встречу поколений

Во вторник, 7 мая, в 13.00 на территории Псковского областного еврейского благотворительного центра «Хэсэд Ицхак» (Псков, улица Розы Люксембург, дом 6) пройдёт традиционная встреча поколений, посвященная Дню Победы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Участниками встречи станут студенты Псковского областного колледжа искусств имени Николая Андреевича Римского-Корсакова отделения «Театральное творчество», представители национальных общественных объединений города Пскова, участники литературного клуба «Оазис» центра «Хэсэд Ицхак» и учащиеся псковских школ.

Напомним, ко Дню Победы жителей и гостей Пскова ждут традиционные акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Чтобы помнили», «Красная гвоздика».