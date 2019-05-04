За кражу двух бутылок пива псковича могут отправить в тюрьму на четыре года

Ранее судимый житель Пскова предстанет перед судом за магазинную кражу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что в конце марта нынешнего года этот 35-летний мужчина зашёл в продуктовый магазин, расположенный на улице Советской в областном центре. Взяв с прилавка две бутылки пивного напитка и не расплатившись за товар, он вышел на улицу и выпил украденный алкоголь. Сумма ущерба составила около 100 рублей.

Мужчине предстоит ответить за свой поступок перед законом. Максимальное наказание – лишение свободы на четыре года.