Победителям и Победе посвятят выставку «Спасибо вам за тишину» в Пскове

Во вторник, 7 мая, в 18 часов в псковском Доме офицеров состоится открытие выставки «Спасибо вам за тишину…» Свои работы публике представит фотограф Иван Чулков. На снимках запечатлены ветераны Великой Отечественной войны.
Во вторник, 7 мая, в 18 часов в псковском Доме офицеров состоится открытие выставки «Спасибо вам за тишину…» Свои работы публике представит фотограф Иван Чулков. На снимках запечатлены ветераны Великой Отечественной войны.
«Выставку открываем 7 мая - практически в канун Дня Победы и посвящаем Победе и Победителям», - сообщили «Псковской правде» организаторы выставки.