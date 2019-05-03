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Культура

Победителям и Победе посвятят выставку «Спасибо вам за тишину» в Пскове

3 мая 2019 года, 11:26

Во вторник, 7 мая, в 18 часов в псковском Доме офицеров состоится открытие выставки «Спасибо вам за тишину…» Свои работы публике представит фотограф Иван Чулков. На снимках запечатлены ветераны Великой Отечественной войны.


Фото Ивана Чулкова.

«Выставку открываем 7 мая - практически в канун Дня Победы и посвящаем Победе и Победителям», - сообщили «Псковской правде» организаторы выставки.

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