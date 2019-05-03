Вытягивание репки и метание сапога ждут гостей завтра на празднике в Холомках

В субботу, 4 мая, в усадьбе Холомки в Порховском районе с 12:00 до 15:30 состоится праздник живой истории «Русская усадьба. Народные традиции».

Как рассказали «Псковской правде» организаторы праздника из Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого, важный акцент во время праздника сделают на народном костюме. У зрителей будет возможность увидеть живую демонстрацию костюма, принять участие в модном конкурсном показе «Гороховое платье».

В беседках и аллеях парка будут работать творческие мастерские с проведением мастер-классов. В частности, зрители смогут увидеть живую картину усадебной жизни «Чаепитие в имении». На «Книжном маркете» гости смогут найти интересные, но забытые книги. На спортивной площадке будет организована игра в лапту, вытягивание репки, метание сапога и башмака, борьба на руках.

Будет работать музейная почта, с почтовой станции гости смогут отправить привет из Холомков.

Также на празднике угостят березовым квасом и кашей с блинами.