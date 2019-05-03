Уметь плавать и меняться в лодке местами у берега посоветовали в МЧС псковским рыбакам

Помнить об элементарных правилах безопасности на воде следует и заядлым рыбакам, уверены в ГУ МЧС России по Псковской области. В ведомстве дали читателям «Псковской правды» несколько рекомендаций.

Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды — при неблагоприятных погодных условиях необходимо воздержаться от выхода на воду.

Рыбакам, выходящих на водоёмы на лодках, не стоит забывать о наличии на борту средств спасения и сигнализации. Во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.

Главное при ловле с лодки — уметь плавать. Это умение поможет вам спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях.

Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла. Обязательно следует иметь в лодке спасательный круг, пояс или жилет, ведерко или другую емкость для откачивания воды. Безопасно двигаться по воде можно только в правильно оборудованной и исправной лодке.

Не ставьте лодку непосредственно на фарватере, где регулярно ходят речные суда, поскольку вы можете не успеть вовремя сняться с якоря и отплыть на безопасное расстояние, когда в этом появится необходимость. Границы фарватера обычно обозначаются условными знаками и сигналами, за которые категорически запрещается заплывать на гребных судах, тем более устанавливать их на якоря для ужения рыбы.

Порой приходится ловить с лодки стоя. Займите устойчивое положение, став лицом к носу или корме и немного расставив ноги.

Если при ловле с лодки вдвоем появилась необходимость поменяться местами, то следует делать это не спеша, несколько пригнувшись для поддержания равновесия, без резких движений, чтобы не накренить лодку и не залить ее водой. Если на водоеме гуляет высокая волна или лодка неустойчива, лучше подплыть к берегу и там поменяться местами.