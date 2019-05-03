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Происшествия

Мусоропровод, баня и квартира горели в Псковской области

3 мая 2019 года, 11:02

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Псковской области трижды реагировали на техногенные пожары, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

Так, 2 мая в 16:12 поступило сообщение о возгорании мусора в мусоросборочной камере в доме по улице Рокоссовского в Пскове. На пожар выезжали шесть человек на трех единицах техники.

В этот же день в 17:13 поступило сообщение о возгорании бани в деревне Алоль Пустошкинского района. На двух пожарных машинах тушить огонь выезжали пять человек.

Уже 3 мая в 3:28 поступило сообщение о возгорании в квартире в деревне Адворицы Псковского района. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники, шесть человек.

Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.

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