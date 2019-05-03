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Общество

Михаил Ведерников: Жители области справедливо ждут решения дорожной проблемы

3 мая 2019 года, 10:44

На районы Псковской области распространят опыт использования единой конкурсной документации для аукционов по ремонту дорог. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал на своей странице в «Инстаграм» после совещания в режиме видео-конференц связи с главами районов.

«Ремонтируя дороги, подрядчики зачастую трактуют слово «качество» так, как им заблагорассудится, - отметил в своем посте глава региона. - Одна из причин - отсутствие проработанной единой конкурсной документации на выполнение работ, где четко прописаны все требования и гарантийные обязательства»

Михаил Ведерников сообщил, что на региональном уровне разработана типовая аукционная документация, где четко прописаны реальные сроки исполнения по каждому виду работ, характеристики и объемы используемых материалов, гарантии и штрафные санкции за некачественно выполненную работу. На ВКС он поставил главам задачу руководствоваться именно этим документом и подойти к этой работе со всей ответственностью.

»Жители нашей области справедливо ждут от нас решения дорожной проблемы, - напомнил губернатор, - и единая конкурсная документация будет одним из ключевых шагов в этом направлении!»

Напомним, накануне Михаил Ведерников жестко раскритиковал работу подрядчиков по ремонту дорог в областном центре. После велопрогулки по дорогам Пскова он дал свою оценку увиденному. «Будут переделывать до посинения, пока не сделают так, как положено», - предупредил губернатор, назвав сложившуюся ситуацию «хамством по отношению к людям».

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