Михаил Ведерников: Жители области справедливо ждут решения дорожной проблемы

На районы Псковской области распространят опыт использования единой конкурсной документации для аукционов по ремонту дорог. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал на своей странице в «Инстаграм» после совещания в режиме видео-конференц связи с главами районов.

«Ремонтируя дороги, подрядчики зачастую трактуют слово «качество» так, как им заблагорассудится, - отметил в своем посте глава региона. - Одна из причин - отсутствие проработанной единой конкурсной документации на выполнение работ, где четко прописаны все требования и гарантийные обязательства»

Михаил Ведерников сообщил, что на региональном уровне разработана типовая аукционная документация, где четко прописаны реальные сроки исполнения по каждому виду работ, характеристики и объемы используемых материалов, гарантии и штрафные санкции за некачественно выполненную работу. На ВКС он поставил главам задачу руководствоваться именно этим документом и подойти к этой работе со всей ответственностью.

»Жители нашей области справедливо ждут от нас решения дорожной проблемы, - напомнил губернатор, - и единая конкурсная документация будет одним из ключевых шагов в этом направлении!»

Напомним, накануне Михаил Ведерников жестко раскритиковал работу подрядчиков по ремонту дорог в областном центре. После велопрогулки по дорогам Пскова он дал свою оценку увиденному. «Будут переделывать до посинения, пока не сделают так, как положено», - предупредил губернатор, назвав сложившуюся ситуацию «хамством по отношению к людям».