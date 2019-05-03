Открытый микрофон будет работать на Октябрьском проспекте в День Победы

В День Победы, 9 мая, с 12 до 14 часов Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва и Детская библиотека «ЛиК» приглашают жителей и гостей Пскова на акцию «Наша общая Победа!», посвященную 74-й годовщине Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Как рассказали «Псковской правде» организаторы. акция пройдет на площадке возле Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва (Псков, Октябрьский пр., 19а).

С 12 до 13 часов будет работать открытый микрофон с участием ветеранов, детей войны «Этот день мы приближали как могли». с 13 до 14 часов участников акции ждет открытый микрофон «Поэтические строки о войне» с участием псковских поэтов и бардов.

Параллельно будут работать интерактивные площадки «Эхо ушедшей войны…» (выставка военной атрибутики), «Солдаты Победы», «Минувших дней Святая Слава» (выставки книг из фондов библиотек), блиц-викторина «Помни о войне», книговорот (букроссинг) «Читайте вместе с нами» и мастер-классы для детей «Символ мира и надежды», «Оружие Победы», «Открытка ветерану».