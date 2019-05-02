Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Общество

По поручению губернатора власти помогут в реабилитации Тамаре Шулаковой

2 мая 2019 года, 17:20

Известный псковский искусствовед, краевед, историк Тамара Шулакова оказалась в одной из федеральных кликин. Ей предстоит серьезная операция на позвоночнике. По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова региональный комитет по здравоохранению окажет помощь в ее реабилитации.

- Мы взяли ситуацию  под контроль,  свяжемся с врачами центра в котором находится Тамара Васильевна, выясним профиль необходимой реабилитации и приложим все усилия для организации реабилитации в рамках обязательного медицинского страхования бесплатно, - сообщили в областном комитете здравохранения.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более шестидесяти пожаров зарегистрировали за сутки в Псковской области
Псковский губернатор жестко раскритиковал ремонт дорог и уборку города: «Не прокатит»
Псковские музыканты объединятся с коллегами из Севастополя и Краснодара, чтобы исполнить оперу
Следствие ищет очевидцев резонансного ДТП с велосипедистами
Уголовный розыск задержал подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении детей
Спасатели напомнили про противопожарную безопасность на шашлыках
В Псковском районе ищут пропавшую из садоводства женщину
Полиция просит помощи в поиске пропавшей женщины
Полиция ищет свидетелей ДТП

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
2 мая 09:00

Чистые игры

Псковичи навели порядок на пустыре

Общество / Армия
1 мая 09:05

Поезд с войны

В Пскове и Великих Луках несколько часов стоял эшелон с трофейным вооружением и военной техникой, захваченными у сирийских террористов

Общество
2 мая 09:00

Отвёл беду

Письмо жены спасенного рыбака привело полицейского из Пскова к министру внутренних дел (ВИДЕО)