По поручению губернатора власти помогут в реабилитации Тамаре Шулаковой

Известный псковский искусствовед, краевед, историк Тамара Шулакова оказалась в одной из федеральных кликин. Ей предстоит серьезная операция на позвоночнике. По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова региональный комитет по здравоохранению окажет помощь в ее реабилитации.

- Мы взяли ситуацию под контроль, свяжемся с врачами центра в котором находится Тамара Васильевна, выясним профиль необходимой реабилитации и приложим все усилия для организации реабилитации в рамках обязательного медицинского страхования бесплатно, - сообщили в областном комитете здравохранения.

