Более шестидесяти пожаров зарегистрировали за сутки в Псковской области

Наиболее крупный пожар произошел в Опочецком районе на площади 4 га. В его тушении были задействованы 25 человек и 9 единиц техники. Возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем.

По данным ГУ МЧС России по Псковской области на четверг, 2 мая, в регионе в течение суток произошло 64 пожара, из них 22 вызваны палом травы. Выявлено 10 лесных пожаров на площади 9,7 га в Себежском, Порховском, Опочецком, Псковском, Гдовском, Великолукском и Новосокольническом районах, на тушение которых привлекалось 102 человека и 39 единиц техники.

Нарушение правил пожарной безопасности влечет наложение штрафа для граждан от 3 до 5 тыс рублей, для должностных лиц — от 15 до 50 тыс рублей, для юридических лиц — от 200 тыс до 1 млн рублей. Статья Уголовного кодекса РФ № 261 «Уничтожение или повреждение лесных насаждений» предусматривает штраф в размере от 1 до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом от 300 до 500 тыс рублей.

Для предотвращения лесных пожаров гражданам необходимо следовать простым правилам: не поджигать сухую траву, не бросать непотушенных окурков, не оставлять непогашенных костров и не поджигать в лесу бытовой мусор.

При обнаружении лесного пожара необходимо звонить в региональную диспетчерскую службу по телефону 8-800-100-14-84, (8112)75-10-46 или на прямую линию лесной охраны — 8-800-100-94-00, а также по телефонам экстренных служб 112, 101, 01. Звонок бесплатный.