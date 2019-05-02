Псковские музыканты объединятся с коллегами из Севастополя и Краснодара, чтобы исполнить оперу

Псковичи во главе с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой отправились на Всероссийский межнациональный молодежный фестиваль «Мозаика коренных народов России. Крымский маяк 3.0», сообщает Pskov.ru. Мероприятие пройдет в Республике Крым 2–3 мая. В этом году фестиваль посвящен объявленному ООН Международному году языков коренных народов.



Одним из центральных событий фестиваля станет премьера инструментальной оперы Евгения Петрова «Ольга Российская». Произведение исполнят музыканты объединенного симфонического оркестра Псковской области, Краснодара и Севастополя. Программа фестиваля также включает дискуссионный клуб с представителями молодежи разных национальностей, презентацию социальных роликов о культуре и национальном языке, экскурсию в Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Античном театре города Севастополя, выступление греческого певческого коллектива «Мосаико», посещение выставки «Город мастеров» в Ялте и культурно-языковой фестиваль на набережной Ялты с участием более 30 молодежных национальных коллективов, представляющих 8 федеральных округов: Южного, Центрального, Уральского, Сибирского, Приволжского, Северо-Западного и Северо-Кавказского округов. Всего в фестивале участвуют около 400 человек.