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Происшествия

Следствие ищет очевидцев резонансного ДТП с велосипедистами

2 мая 2019 года, 11:17

 

В Псковском районе следствием устанавливаются очевидцы резонансного ДТП, в результате которого пострадали велосипедисты.

Как  уже установлено, в Псковском районе 19 апреля 2019 года около 19 часов 40 минут гражданин, 1948 года рождения, управляя автомобилем «Опель Aстра», двигался в направлении областного центра по дороге «Псков-Изборск-граница с Республикой Эстония». На 12-ом километре трассы он не справился с управлением и наехал на четверых велосипедистов, которые двигались в попутном направлении, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия  велосипедисты госпитализированы в областную клиническую больницу.

Очевидцев данного ДТП просят оказать содействие органам предварительного следствия и позвонить по телефонам 8(8112) 593-327, 676-872 или обратиться по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, ОМВД России по Псковскому району, кабинет 26.


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