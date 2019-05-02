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Происшествия

Уголовный розыск задержал подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении детей

2 мая 2019 года, 11:12


Управление уголовного розыска УМВД России по Псковской области задержало гражданина, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении детей. Есть основания полагать, что фигурант может быть причастен к ряду подобного рода деяний, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

По  данным следствия, этот мужчина предлагал свои услуги в качестве репетитора. Работодателям представлялся Геннадием Федоровичем.

Приметы: на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, губы тонкие, глаза серые.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности данного гражданина или обращались к нему по вопросам репетиторства, просят обратиться в Управление уголовного розыска УМВД России по Псковской области по телефону:(811-2) 592-205.



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