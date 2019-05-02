Спасатели напомнили про противопожарную безопасность на шашлыках

Для его приготовления шашлыка используют открытый огонь, а это всегда связано с определённой опасностью, особенно в условиях действующего особого противопожарного режима, напоминают спасатели.

Если вы готовите шашлык на даче или приусадебном участке, располагайте мангал в специально отведенном для этого месте, вдали от дома и хозяйственных построек. Не оставляйте разожжённый мангал без присмотра, и, тем более, не доверяйте разведение огня детям. При приготовлении шашлыков не забывайте, что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние, далее начинается тление. Занятые отдыхом, вы можете обнаружить пожар слишком поздно и уже не сможете им управлять. Не разжигайте костер или мангал над низко растущими деревьями, опубликованы на сайте МЧС по Псковской области требования безопасности.

Нельзя использовать для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин): горючие пары во время поднесения спички могут опалить вас, а если в мангале есть хоть одна искорка, то не исключена вероятность того, что бутылка с жидкостью может вспыхнуть в ваших руках.

Пренебрежение правилами пожарной безопасности может повлечь за собой привлечение к ответственности, как административной, так и уголовной.

Убедительная просьба к родителям: не оставляйте детей без присмотра у костра, чтобы детская шалость не превратилась в «большой пожар». Не допускайте их игр с огнем! Проводите с ними разъяснительные беседы, о том, что спички не игрушка, что нельзя бросать в костер незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, объясните им, что от их правильного поведения порой зависит их собственная жизнь.

Если вы все же заметили огонь, пал травы, примите меры, чтобы остановить его, одновременно (по возможности) направьте кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью. Группа из 3-5 человек может остановить небольшой пожар за полчаса-час, даже без специальных средств. Пламя можно сбивать мешковиной, брезентом. Огонь надо захлестывать, сметать в сторону очага пожара, небольшие языки пламени можно затаптывать ногами. Еще один распространенный прием – забрасывать кромку пожара землей, чтобы получилась сплошная полоса из грунта толщиной несколько сантиметров и шириной до полуметра.

Если вы понимаете, что собственными силами невозможно справиться с огнем, покиньте опасную зону и сообщите о месте, размерах и характере возгорания в «службу спасения» по телефону «01» или «112». Уважаемые жители и гости области, всегда помните: любой пожар легче предотвратить, чем потушить! Будьте осторожны с огнем, напоминают спасатели.