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Происшествия

В Псковском районе ищут пропавшую из садоводства женщину

2 мая 2019 года, 10:16

ОМВД России по Псковскому району разыскивает пропавшую без вести Петровой Луизы Дмитриевны, 1941 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.  17 июня 2018 года она ушла из дома в садоводческом товариществе «Радуга» Псковского района. И до настоящего времени местонахождение женщины неизвестно.

Приметы: на вид 75-80 лет, рост 162 сантиметра, среднего телосложения, плечи опущены, лицо овальное, бледное, глаза зеленые, волосы прямые, седые, стрижка короткая.

Была одета: кофта бежево-красная на «молнии», черная кофта на пуговицах, брюки серые, черные туфли, шапка бежевая.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Петровой Луизы Дмитриевны, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 8(8112) 676-873, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.



Фото ОМВД России по Псковской области
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