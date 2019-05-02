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Происшествия

Полиция ищет свидетелей гибели женщины

2 мая 2019 года, 09:01

В Псковском районе в результате ДТП погибла женщина, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

По версии следствия,  3 февраля 2019 года около 16 часов 50 минут мужчина, 1971 года рождения, за рулем автомобиля «Мерседес Бенц», двигался по дороге «Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Беларусь» в направлении Санкт-Петербурга. И на 278-ом километре при обгоне двигавшегося в попутном направлении автомобиля выехал на встречную полос, где  столкнулся со встречной автомашиной «ВАЗ-21114».

В результате дорожно-транспортного происшествия находившаяся в «ВАЗе» в качестве пассажира женщина, 1979 года рождения, получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте.

Очевидцев данного ДТП просят оказать содействие органам предварительного следствия и позвонить по телефонам 8(8112) 593-327, 676-872 или обратиться по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, ОМВД России по Псковскому району, кабинет 26.


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