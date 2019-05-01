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Общество

Начальник УМВД России по Псковской области освобожден от занимаемой должности

1 мая 2019 года, 21:56

Начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин освобожден от занимаемой должности и переведен на службу в Москву. Как сообщает официальный сайт МВД РФ, соответствующий указ подписал 1 мая президент России Владимир Путин.

Указом президент назначил генерал-майора полиции Юрия Инстранкина заместителем начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению Министерства внутренних дел Российской Федерации. Ему присвоено специальное звание «генерал-майор внутренней службы».

Напомним, что руководителем УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин был назначен в апреле 2016 года.

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