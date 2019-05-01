Михаил Ведерников обозначил важные для региона темы

В последнюю неделю апреля губернатор Псковской области сформулировал несколько первоочередных задач для региона. Срок их выполнения — май этого года, а некоторые и на более длительный период. Среди приоритетов: битва с пожарами, борьба за чистоту, качественный ремонт дорог, безвизовый режим для иностранных туристов, проверка сил и средств перед Ганзейскими днями Нового времени.

Детально о тезисах сообщает Псковское агентство информации. Комментарии главы региона активно обсуждались в СМИ Псковской области. Основное внимание было приковано к «жесткому» разговору с подрядчиками, занятыми на ремонте дорог в Пскове. «В ходе объезда проблемных участков потребовал от подрядчиков до конца мая устранить все дефекты, в противном случае - материалы будут направлены в прокуратуру, а их самих включим в список недобросовестных подрядчиков», - заявил тогда Михаил Ведерников и пообещал держать вопрос на «личном постоянном контроле».

В связи с лесными пожарами, а в регионе им присвоен пятый класс опасности, все ведомства переведены на особый режим работы, ежедневно проводятся рейды силами МЧС и МВД, в районах созданы мобильные группы для мониторинга за ситуацией и тушением пожаров. Эту тему можно назвать одной из самых острых среди перечисленных главой региона в последние дни.