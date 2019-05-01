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Общество

Александр Котов: Первомай олицетворяет единение всех работающих независимо от профессии

1 мая 2019 года, 11:15

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Псковской области с Праздником Весны и Труда.

- От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! Труд – основа человеческого достоинства и процветания общества. На протяжении многих лет Первомай остаётся светлым праздником, любимым людьми и поддерживаемым государством. Совместный труд является важнейшим фактором общественного устройства нашей жизни, и по доброй традиции 1 мая мы тоже отмечаем совместно: трудовыми коллективами выходим на праздничные митинги, чествуем ветеранов, собираемся семьями и друзьями, - цитирует Александра Котова пресс-служба Псковского областного Собрания.

В поздравлении Александр Котов также отмечает, что «Первомай олицетворяет солидарность и единение всех работающих независимо от профессии»:

- Где бы человек ни работал, в какой бы сфере ни трудился, если он выполняет свою работу честно и добросовестно, результаты его труда обязательно пойдут на благо – движение вперёд, личное и общественное развитие невозможно без созидательного труда.

От всей души желаю жителям региона весеннего настроения, профессиональных успехов, мира и благополучия! С праздником!

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