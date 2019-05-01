Движение в Пскове будет ограничено на время проведения первомайского шествия

Сегодня, 1 мая, Рижский проспект в Пскове будет перекрыт для проведения шествия, посвященного Дню международной солидарности трудящихся. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, с 12.00 до 12.50 движение в Пскове по маршруту Рижский проспект, у дома №46 – Рижский проспект – площадь Ленина будет ограничено.

Напомним, что с 1 по 5 мая и с 8 по 12 мая изменится режим работы общественного транспорта в Пскове и Псковском районе в связи с проведением праздничных мероприятий.