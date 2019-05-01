Михаил Ведерников: Общими усилиями мы сделаем все, чтобы Псковская область процветала

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с Праздником Весны и Труда.

- Для всех жителей России Первомай был и остается символом созидания и уважения к человеку-труженику. Эти высокие идеалы объединяют всех нас — готовых работать на благо нашей многонациональной Родины и ее будущего, - цитирует губернатора пресс-служба администрации региона.

Михаил Ведерников также отмечает, что «на Псковской земле традиция любви к труду и своему делу насчитывает не один век»:

- Я уверен, что общими усилиями мы сохраним эту положительную тенденцию и сделаем всё необходимое, чтобы Псковская область и дальше процветала и развивалась. Каждый из нас может сделать свой вклад в общее дело!