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Общество

В Псковской области ожидается теплая и дождливая погода

1 мая 2019 года, 10:21
1 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, сообщает сайт регионального управления МЧС. Температура по области составит +15…+20 градусов. Ветер южных направлений 3 - 8 м/сек. Атмосферное давление низкое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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