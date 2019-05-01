1 мая псковичи отмечают Праздник весны и труда

1 мая в России отмечают Праздник весны и труда. История праздника восходит к 1 мая 1886 года, когда в США рабочие организовали забастовку, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией. Официальным праздником этот день был объявлен в июле 1889 года на конгрессе II Интернационала. Первомай стал официально именоваться Днем международной солидарности трудящихся всего мира

По настоящему массовым этот праздник стал в СССР и странах Восточной Европы в начале XX века. Зародилась традиция 1-майских демонстраций. Праздник приобрел традиционные лозунги «Мир. Труд. Май» и «День весны и труда», и формы – торжественный проход по центральной площади городов представителей предприятий и организаций.

Современное название праздник получил в 1992 году. Он был переименован в День весны и труда. Традиция проводить в этот день демонстрации сохранилась. Митинги проводят политические партии и профсоюзы. В Пскове шествие, посвященное Дню международной солидарности трудящихся, состоится в 12 часов.