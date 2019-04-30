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Общество

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы

30 апреля 2019 года, 22:02

В Псковской области в первые дни мая все сотрудники правоохранительных органов переводятся на особый режим работы. Как подчеркнул глава региона Михаил Ведерников на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба области 30 апреля, предстоящие майские праздники – это репетиция предстоящих Ганзейских дней, намеченных на июнь 2019 года.

«В первые недели мая прошу проанализировать работу системы безопасности и в случае необходимости принять дополнительные меры. На первую половину июня запланируем учения по отработке межведомственного взаимодействия», - сказал глава региона.

Особое внимание в майские праздники будет уделено мерам по борьбе с пожарами.

«Необходимо активизировать борьбу с нарушителями — каждый житель области должен знать о запрете на сжигание травы. Если кто-то не понимает, нужно штрафовать. Важно, чтобы все осознавали, какие последствия влечет за собой неосторожное обращение с огнем», - сказал губернатор.

Еще одним испытанием на прочность для силовых ведомств станет организация безопасности в День Победы.

«Нужно ограничить движение и парковку транспортных средств по маршруту движения колонн, обеспечить беспрепятственный проезд аварийных служб и скорой помощи». – пояснил Михаил Ведерников.

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