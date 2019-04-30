Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах

Объявлены аукционы по выбору подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Планируется отремонтировать участки автомобильных дорог на подъездах к городу Опочка от федеральной трассы Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель до границы с Республикой Беларусь (Р-23).

Начальная максимальная цена контракта – более 31 миллионов рублей.

Кроме того, начались конкурсы по определению подрядчиков по выполнению ремонтов на участке дороги п/ф «Первомайская» — Тямша в Псковском районе (начальная максимальная цена контракта — 30 млн рублей) и участке дороги Красные Горки — Бакач в Дедовичском районе (начальная максимальная цена контракта — 29 млн рублей).

Источник финансирования дорожных работ — субсидия из федерального бюджета. Срок выполнения ремонта — 31 октября 2019 года.