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Общество

Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия

30 апреля 2019 года, 15:32

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с жителями Идрицы встретил День водружения Знамени Победы над Рейхстагом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Идрице – на площади Знамени Победы – собрались представители патриотических общественных организаций, члены движения Юнармия, поисковых отрядов России, ветераны, школьники, жители поселка и официальные лица.

Идрица — место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия, силы нашего народа и нашей страны, но до сих пор этот факт остается неизвестным для многих наших соотечественников.


Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

В план подготовки 74-й годовщины Победы уже включен ремонт социальной инфраструктуры Идрицы и ее памятников. В ближайшем будущем будут капитально отремонтированы школы, поликлинические отделения, переоборудована сцена местного Дома культуры. Также в планах установка нового народного памятника.

Глава региона заверил, что областные власти вделают всё возможное, чтобы памятные мероприятия вошли в федеральную повестку и о них узнала вся страна.

Отдельно Михаил Ведерников обратился к ветеранам и почетному гражданину Себежского района, ветерану Антонине Матвеевне Клубковой, которая в 15 лет ушла в партизаны. Он пожелал им мира, добра, благополучия и пообещал, что их подвиг никогда не будет забыт.

После окончания торжественной церемонии Михаил Ведерников, Леонид Курсенков и другие официальные лица с участием командиров поисковых отрядов, молодежи заложили в Идрице Аллею Памяти. На улице Ленина у монумента воинам-освободителям было посажено 75 туй и лип.

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