Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты

- Автобусы маршрутов №№ 2, 3, 4, 14, 16,17 с Завеличья проследуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, улице Юбилейной, площади Героев Десантников, улице 128-й Стрелковой дивизии и далее до железнодорожного вокзала в прямом и обратном направлениях.

- Автобусы маршрута № 6 с Завеличья проследуют через площадь Героев Десантников, улицу 128-й Стрелковой дивизии, улицу Советской Армии и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

- Автобусы маршрута № 1 проследуют по улице Леона Поземского, улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к железнодорожному вокзалу в прямом и обратном направлениях.

- Автобусы маршрута № 11 проследуют с улицы Звездной по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к железнодорожному вокзалу в прямом и обратном направлениях.

- Автобус маршрута № 8 от остановки «Корытово» проследует через площадь Героев Десантников, улицу 128-й Стрелковой дивизии к железнодорожному вокзалу в прямом и обратном направлениях.

- Автобус маршрута № 19 от остановки «Цементный склад» проследует до площади Героев – Десантников (с разворотом), по улице Юбилейной, улице Максима Горького до Рижского проспекта (конечная).