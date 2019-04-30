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Эстафета «Псковской правды»

Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты

30 апреля 2019 года, 13:05

В связи с проведением 7 мая в Пскове традиционной легкоатлетической Эстафеты на призы газеты «Псковская правда» с 14.30 до 16.00 будет перекрыто движение транспорта по Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Гагарина, по улице Гагарина, по улице Яна Фабрициуса от улицы Юрия Гагарина до площади Победы, по улице Советской от Октябрьской площади до площади Победы, по улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса, по улице Кузнецкой от площади Победы до Октябрьского проспекта.

7 мая в Пскове состоится масштабное событие – по центральным улицам города побегут тысячи жителей области.
Фото Андрея Степанова.
Движение автобусов городских маршрутов с 14.30 до 16.00 будет осуществлять по измененной схеме:

- Автобусы маршрутов №№ 2, 3, 4, 14, 16,17 с Завеличья проследуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, улице Юбилейной, площади Героев Десантников, улице 128-й Стрелковой дивизии и далее до железнодорожного вокзала в прямом и обратном направлениях.

- Автобусы маршрута № 6 с Завеличья проследуют через площадь Героев Десантников, улицу 128-й Стрелковой дивизии, улицу Советской Армии и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

- Автобусы маршрута № 1 проследуют по улице Леона Поземского, улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к железнодорожному вокзалу в прямом и обратном направлениях.

- Автобусы маршрута № 11 проследуют с улицы Звездной по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к железнодорожному вокзалу в прямом и обратном направлениях.

- Автобус маршрута № 8 от остановки «Корытово» проследует через площадь Героев Десантников, улицу 128-й Стрелковой дивизии к железнодорожному вокзалу в прямом и обратном направлениях.

- Автобус маршрута № 19 от остановки «Цементный склад» проследует до площади Героев – Десантников (с разворотом), по улице Юбилейной, улице Максима Горького до Рижского проспекта (конечная).

Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.

В этом году Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».

Генеральный партнер:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

Генеральные спонсоры:

ПАО «Ростелеком»

Псковский Электромашиностроительный Завод

Почетный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Официальные партнеры:

Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»

Автосалон №1 - Официальный дилер KIA

Партнеры:

Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»

Клуб виртуальной реальности ImperiaVR

Сеть аптек «Будь здоров»

Фитнес клуб «XPRESS»

Автошкола «Гарант Успеха»

ООО «Смартер Про»

Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»

Компания «ЕВРО-ПАК»

Группа компаний «Скорпион»

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