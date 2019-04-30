Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек

Чтобы люди пересаживались на велосипеды, необходимо создать единую сеть велодорожек. Все они должны быть соединены между собой. Такое мнение высказал 30 апреля в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» председатель комитета по вопросам экономической политики Молодежного парламенты, организатор велопарада Максим Афанасенко.

- На мой взгляд, начать нужно с того, что сделать проще всего и что дешевле всего, - сказал он – Во-первых, я бы нанес разметку на все уже существующие велодорожки.

Сейчас рядом с велодорожками стоят только знаки, и многие люди идут по велодорожке и даже не догадываются, что это велодорожка, тем самым мешают велосипедистам.

- На знаки многие не обращают внимание, а на разметку на самой велодорожке – обратили бы, - уверен Максим. - Это сделать не сложно, нарисовать значки велосипедов и стрелки – направления движения на всех велодорожках.

Еще одно предложение - убрать все поребрики на всех пешеходных переходах и на участках, где люди передвигаются на велосипедах.Это было бы полезно не только для велосипедистов, но и для людей с ограниченными возможностями (инвалидов колясочников) и молодых мам с детьми в колясках. Это тоже нетрудно сделать, можно даже не убирать поребрики, но хотя бы сделать их пологими.

- После этого я бы отремонтировал все тротуары, многие из которых сейчас в очень плохом состоянии, уже после этого можно строить и велодорожки, - говорить Максим. - Мне хотелось бы через несколько лет увидеть отремонтированные тротуары, с велоразметкой, там где она возможна, хотелось бы увидеть ведодорожки, которые соединяли бы спальные районы города (Запсковье и Завеличье) с центром города. Хотелось бы увидеть удобные велопарковки возле всех государственных и социальных учреждений. Думаю это все по силам Пскову, и в скором будущем все это появится.