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Общество

Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды

30 апреля 2019 года, 12:05

В этом году в Пскове впервые пройдет акция «На работу на велосипеде». Об этом 30 апреля в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» рассказал председатель комитета по вопросам экономической политики Молодежного парламенты, организатор велопарада Максим Афанасенко.

- В крупных городах такие акции давно проводятся, - сказал он. – А Псков пока не присоединился к мероприятию, но в этом году мы собираемся ее провести. Суть акции – показать, что велосипед такое же транспортное средство, как автомобиль или автобус, что на нем на работу можно добраться быстрее и интереснее.

Акция пройдет 17 мая. Возможно, в следующем году, она будет проводиться в течение нескольких дней. Ее участником может стать любой желающий.

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