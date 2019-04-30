Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

В Великих Луках завершилось первенство России среди юношей 16-17 лет по смешанному боевому единоборству ММА. В турнире приняли участие более 130 спортсменов из 50 регионов России. С недавних пор Союз ММА России принял решение о постоянной прописке юношеского первенства страны в Великих Луках.