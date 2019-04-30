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Спорт

Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

30 апреля 2019 года, 11:39

В Великих Луках завершилось первенство России среди юношей 16-17 лет по смешанному боевому единоборству ММА. В турнире приняли участие более 130 спортсменов из 50 регионов России. С недавних пор Союз ММА России принял решение о постоянной прописке юношеского первенства страны в Великих Луках.

В тройке первенства: Чечня, Дагестан, Москва.
Фото Федерации ММА Псковской области
Город Великие Луки представляли пять воспитанников: Иван Веретенников, Илья Степанов, Осман Мустафаев, Кирилл Афеногенов, Джалаллудин Магомедов. Однако до стадии распределения наград ребята не добрались. Превосходство на турнире продемонстрировали спортсмены Чеченской Республики, заняв первое командное место. Второе место у команды Республики Дагестан. Третье — у Москвы. Победителями в своих весовых категориях стали Аюб Галаев (Чечня), Ахмад Амаев (Чечня), Артур Гаджиханов (ХМАО-Югра), Данилбек Бадашев (Чечня), Исмалдин Черивмурзаев (ХМАО-Югра), Дмитрий Важинский (Иркутская обл.), Гаджи Гаджиев (Москва), Гаджи Асадулаев (Астраханская обл.).

Турнир посетил Руслан Шамилов, великолукский боец промоушена M1GLOBAL, воспитанник местной школы ММА. В апреле, участвуя в любительских соревнованиях, он стал серебряным призером первенства страны по комплексному бою, выполнив норматив мастера спорта. Участники соревнований и делегация посетили Музей олимпийской славы Псковской области, а также памятные места города Великие Луки. 

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