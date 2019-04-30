«Автошкола Гарант Успеха» стала партнёром Эстафеты «Псковской правды»

АНОПО «Автошкола Гарант Успеха» стала партнёром легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

АНОПО «Автошкола Гарант Успеха» создана группой молодых, энергичных профессионалов. Их цель создать школу новой формации c прогрессивными взглядами на систему обучения и подготовку современного водителя. В школе проводят обучение на категории «В» и «А». «Автошкола Гарант Успеха» стремится подготовить учеников к вождению в реальных условиях. Поэтому они обучаются не только на специальных выделенных для этого учебно-экзаменационных маршрутах, но и по всему городу. Эти занятия помогут стать полноправным участником дорожного движения, позволят участвовать в нем безопасно как для себя, так и для окружающих. Если вы стоите перед выбором, приходите в «Автошколу Гарант Успеха». Приглашаются все желающие и совершенно бесплатно (без оформления договора) посетить любые занятия по теории или вождению в учебном классе, и с любым инструктором.