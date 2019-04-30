«Автошкола Гарант Успеха» стала партнёром Эстафеты «Псковской правды»

АНОПО «Автошкола Гарант Успеха» стала партнёром легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
АНОПО «Автошкола Гарант Успеха» стала партнёром легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Автошкола Гарант Успеха» стремится подготовить учеников к вождению в реальных условиях. Поэтому они обучаются не только на специальных выделенных для этого учебно-экзаменационных маршрутах, но и по всему городу. Эти занятия помогут стать полноправным участником дорожного движения, позволят участвовать в нем безопасно как для себя, так и для окружающих.
Если вы стоите перед выбором, приходите в «Автошколу Гарант Успеха». Приглашаются все желающие и совершенно бесплатно (без оформления договора) посетить любые занятия по теории или вождению в учебном классе, и с любым инструктором.
Наборы, расписание занятий и новости читайте в официальной группе ВКонтакте.
В программу обучения входит теория: 134 часа и вождение: 56 часов. На занятиях вы познакомитесь и изучите правила дорожного движения, с примерами на конкретных ситуациях. Пройдете, обучение на автодроме, и научитесь ездить в городском потоке.
Уроки вождения в автошколе строятся на езде по всему городу, не только по учебному маршруту, чтобы за рулем вы чувствовали себя комфортно в любой ситуации.
«Автошкола Гарант Успеха» постоянно работает над увеличением процента сдачи экзаменов учениками:
- замена инструктора по первому требованию;
- сопровождение учеников на экзаменах в ГИБДД;
- проведение внутренних экзаменов по теории и практике;
- сдача экзаменов в ГИБДД на том автомобиле, на котором проходило обучение;
Приходите на очень познавательные теоретические и практические занятия в «Автошколу Гарант Успеха».
Для поступления в автошколу вам необходимо обратиться в офис (Псков, улица Коммунальная, дом 48, второй этаж) с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 или заказать выездное оформление документов по телефону: +7(951) 755-99-77.
Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.
В этом году Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).
Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».
Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».
Генеральный партнер:
Псковское отделение ПАО Сбербанк
Генеральные спонсоры:
Псковский Электромашиностроительный Завод
Почетный спонсор:
Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»
Официальные партнеры:
Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»
Автосалон №1 - Официальный дилер KIA
Партнеры:
Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»
Клуб виртуальной реальности ImperiaVR
Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»
Группа компаний «Скорпион»
Группа компаний «Скорпион»