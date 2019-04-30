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Эстафета «Псковской правды»

«Автошкола Гарант Успеха» стала партнёром Эстафеты «Псковской правды»

30 апреля 2019 года, 11:20

АНОПО «Автошкола Гарант Успеха» стала партнёром легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

АНОПО «Автошкола Гарант Успеха» создана группой молодых, энергичных профессионалов. Их цель создать школу новой формации c прогрессивными взглядами на систему обучения и подготовку современного водителя. В школе проводят обучение на категории «В» и «А».

«Автошкола Гарант Успеха» стремится подготовить учеников к вождению в реальных условиях. Поэтому они обучаются не только на специальных выделенных для этого учебно-экзаменационных маршрутах, но и по всему городу. Эти занятия помогут стать полноправным участником дорожного движения, позволят участвовать в нем безопасно как для себя, так и для окружающих.

Если вы стоите перед выбором, приходите в «Автошколу Гарант Успеха». Приглашаются все желающие и совершенно бесплатно (без оформления договора) посетить любые занятия по теории или вождению в учебном классе, и с любым инструктором.

Занятия помогут в полной мере ознакомиться с автошколой и сделать правильный выбор. Во время обучения посещение лекций не ограничено, вы можете приходить на занятия с другими группами.

Наборы, расписание занятий и новости читайте в официальной группе ВКонтакте.

В программу обучения входит теория: 134 часа и вождение: 56 часов. На занятиях вы познакомитесь и изучите правила дорожного движения, с примерами на конкретных ситуациях. Пройдете, обучение на автодроме, и научитесь ездить в городском потоке.

Уроки вождения в автошколе строятся на езде по всему городу, не только по учебному маршруту, чтобы за рулем вы чувствовали себя комфортно в любой ситуации.

«Автошкола Гарант Успеха» постоянно работает над увеличением процента сдачи экзаменов учениками:

- замена инструктора по первому требованию;

- сопровождение учеников на экзаменах в ГИБДД;

- проведение внутренних экзаменов по теории и практике;

- сдача экзаменов в ГИБДД на том автомобиле, на котором проходило обучение;

Приходите на очень познавательные теоретические и практические занятия в «Автошколу Гарант Успеха».

Для поступления в автошколу вам необходимо обратиться в офис (Псков, улица Коммунальная, дом 48, второй этаж) с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 или заказать выездное оформление документов по телефону: +7(951) 755-99-77.

Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.

В этом году Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».

Генеральный партнер:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

Генеральные спонсоры:

ПАО «Ростелеком»

Псковский Электромашиностроительный Завод

Почетный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Официальные партнеры:

Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»

Автосалон №1 - Официальный дилер KIA

Партнеры:

Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»

Клуб виртуальной реальности ImperiaVR

Сеть аптек «Будь здоров»

Фитнес клуб «XPRESS»

Автошкола «Гарант Успеха»

ООО «Смартер Про»

Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»

Компания «ЕВРО-ПАК»

Группа компаний «Скорпион»

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