Группа компаний «Скорпион» стала партнёром Эстафеты «Псковской правды»

Группа компаний «Скорпион» стала партнёром легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Группа компаний «Скорпион» стала партнёром легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Для выполнения работ наша компания располагает мощной современной материально-технической базой и высококвалифицированным персоналом с большим опытом работы по обслуживанию инженерных сетей и систем.
Выполняемые работы и услуги:
- монтаж, ремонт и обслуживание систем электроснабжения, дизельгенераторных установок и источников бесперебойного питания;
- монтаж, ремонт и обслуживание систем отопления, водоснабжения и водоотведения;
- монтаж, ремонт и обслуживание приборов и узлов учета;
- монтаж, ремонт и обслуживание систем охранной сигнализации и средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- монтаж, ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения;
- поставка, установка и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования;
- капитальный ремонт зданий и сооружений;
- текущий ремонт и содержание зданий и сооружений;
- клининг и благоустройство.
Деятельность компании осуществляется на основании членства в саморегулируемых организациях:
- «Ассоциация» Саморегулируемая организация компаний осуществляющих архитектурно-строительное проектирование «МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ», Москва;
- «Ассоциация» «Псковский строительный комплекс», Псков;
В 2018 году нами сформирована и зарегистрирована электролаборатория для осуществления деятельности, связанной с выполнением испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок.
Наше предприятие располагает коллективом квалицированных инженеров, техников и монтажников, способных реализовывать масштабные комплексные проекты с большим объемом работ, что позволяет нам участвовать и реализовать государственные контракты объектов Псковской, Тверской, Калининградской, Смоленской и Ленинградской областей и города Санкт-Петербурга.
Так же сотрудники Группы компаний «Скорпион» активно участвуют в общественной жизни города Пскова, различных активных мероприятиях, таких как мотокроссы, беговые эстафеты, велопарады, различные соревнования и проч.
Телефоны: +7 (8112) 700-555, +7(8112) 691-300
Адрес: Псков, улица Ижорского Батальона, дом 24.
Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.
В этом году Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).
Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».
Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».
Генеральный партнер:
Псковское отделение ПАО Сбербанк
Генеральные спонсоры:
Псковский Электромашиностроительный Завод
Почетный спонсор:
Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»
Официальные партнеры:
Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»
Автосалон №1 - Официальный дилер KIA
Партнеры:
Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»
Клуб виртуальной реальности ImperiaVR
Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»
Группа компаний «Скорпион»
Группа компаний «Скорпион»