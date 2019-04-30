Группа компаний «Скорпион» стала партнёром Эстафеты «Псковской правды»

Группа компаний «Скорпион» с 2009 года выполняет комплекс работ по различным направлениям. Основное направление в нашей работе: эксплуатация инженерных коммуникаций.

Для выполнения работ наша компания располагает мощной современной материально-технической базой и высококвалифицированным персоналом с большим опытом работы по обслуживанию инженерных сетей и систем.

Выполняемые работы и услуги:

- монтаж, ремонт и обслуживание систем электроснабжения, дизельгенераторных установок и источников бесперебойного питания;

- монтаж, ремонт и обслуживание систем отопления, водоснабжения и водоотведения;

- монтаж, ремонт и обслуживание приборов и узлов учета;

- монтаж, ремонт и обслуживание систем охранной сигнализации и средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- монтаж, ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения;

- поставка, установка и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования;

- капитальный ремонт зданий и сооружений;

- текущий ремонт и содержание зданий и сооружений;

- клининг и благоустройство.

Деятельность компании осуществляется на основании членства в саморегулируемых организациях:

- «Ассоциация» Саморегулируемая организация компаний осуществляющих архитектурно-строительное проектирование «МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ», Москва;

- «Ассоциация» «Псковский строительный комплекс», Псков;

В 2018 году нами сформирована и зарегистрирована электролаборатория для осуществления деятельности, связанной с выполнением испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок.

Наше предприятие располагает коллективом квалицированных инженеров, техников и монтажников, способных реализовывать масштабные комплексные проекты с большим объемом работ, что позволяет нам участвовать и реализовать государственные контракты объектов Псковской, Тверской, Калининградской, Смоленской и Ленинградской областей и города Санкт-Петербурга.

Так же сотрудники Группы компаний «Скорпион» активно участвуют в общественной жизни города Пскова, различных активных мероприятиях, таких как мотокроссы, беговые эстафеты, велопарады, различные соревнования и проч.

Телефоны: +7 (8112) 700-555, +7(8112) 691-300

Адрес: Псков, улица Ижорского Батальона, дом 24.