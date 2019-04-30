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Эстафета «Псковской правды»

Группа компаний «Скорпион» стала партнёром Эстафеты «Псковской правды»

30 апреля 2019 года, 10:33

Группа компаний «Скорпион» стала партнёром легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Группа компаний «Скорпион» с 2009 года выполняет комплекс работ по различным направлениям. Основное направление в нашей работе: эксплуатация инженерных коммуникаций.

Для выполнения работ наша компания располагает мощной современной материально-технической базой и высококвалифицированным персоналом с большим опытом работы по обслуживанию инженерных сетей и систем.

Выполняемые работы и услуги:

- монтаж, ремонт и обслуживание систем электроснабжения, дизельгенераторных установок и источников бесперебойного питания;

- монтаж, ремонт и обслуживание систем отопления, водоснабжения и водоотведения;

- монтаж, ремонт и обслуживание приборов и узлов учета;

- монтаж, ремонт и обслуживание систем охранной сигнализации и средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- монтаж, ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения;

- поставка, установка и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования;

- капитальный ремонт зданий и сооружений;

- текущий ремонт и содержание зданий и сооружений;

- клининг и благоустройство.

Деятельность компании осуществляется на основании членства в саморегулируемых организациях:

- «Ассоциация» Саморегулируемая организация компаний осуществляющих архитектурно-строительное проектирование «МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ», Москва;

- «Ассоциация» «Псковский строительный комплекс», Псков;

В 2018 году нами сформирована и зарегистрирована электролаборатория для осуществления деятельности, связанной с выполнением испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок.

Наше предприятие располагает коллективом квалицированных инженеров, техников и монтажников, способных реализовывать масштабные комплексные проекты с большим объемом работ, что позволяет нам участвовать и реализовать государственные контракты объектов Псковской, Тверской, Калининградской, Смоленской и Ленинградской областей и города Санкт-Петербурга.

Так же сотрудники Группы компаний «Скорпион» активно участвуют в общественной жизни города Пскова, различных активных мероприятиях, таких как мотокроссы, беговые эстафеты, велопарады, различные соревнования и проч.

Телефоны: +7 (8112) 700-555, +7(8112) 691-300

Адрес: Псков, улица Ижорского Батальона, дом 24.

Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.

В этом году Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».

Генеральный партнер:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

Генеральные спонсоры:

ПАО «Ростелеком»

Псковский Электромашиностроительный Завод

Почетный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Официальные партнеры:

Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»

Автосалон №1 - Официальный дилер KIA

Партнеры:

Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»

Клуб виртуальной реальности ImperiaVR

Сеть аптек «Будь здоров»

Фитнес клуб «XPRESS»

Автошкола «Гарант Успеха»

ООО «Смартер Про»

Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»

Компания «ЕВРО-ПАК»

Группа компаний «Скорпион»

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