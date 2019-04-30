В Плюссе оштрафован директор транспортного предприятия, нарушивший сроки выплаты зарплаты

В Плюсском районе за несвоевременное начисление заработной платы оштрафовали директора транспортного предприятия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Проверка установила, что зарплату 17-ти работниками предприятия на сумму 93 тысячи рублей выплатили не вовремя. В связи с этим районная прокуратура возбудила против руководителя предприятия дело об административном правонарушении.

Постановлением Государственной инспекции труда по Псковской области директору муниципального предприятия «Плюсское АТП» назначили штраф в 10 тысяч рублей.