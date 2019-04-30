Псковский губернатор призвал жителей спасти область от огня

Глава региона напомнил, что из-за сухой погоды в области сложилась неблагоприятная пожарная обстановка. «Несмотря на особый противопожарный режим, пожаров меньше не становится, отметил он, даже несмотря на введенный в области особый противопожарный режим. «И в большинстве случаев виноваты люди! Брошенный на траву окурок, непотушенный костер, бесконтрольный пал травы или сжигание мусора на дачных и придомовых территориях, а иногда и умышленные поджоги приводят к серьезным возгораниям, «убивают» плодородный слой почвы, провоцируют аллергические реакции. И только мы с вами можем это остановить!» - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей вместе спасти регион от проблем, связанных с палами травы. Обращение он разместил на свой странице в Инстаграме.

«Я понимаю, с приходом весны всем нам хочется отдохнуть на природе, съездить в лес, пожарить шашлыки. Но это не повод подвергать опасности себя и других! Ведь, на кону - не просто безопасность, а человеческие жизни, - написал губернатор. - Только от нашей сознательности зависит будут продолжаться пожары на территории региона или нет».

«Я рассчитываю на вас, уважаемые друзья! Уверен, вместе мы сможем уберечь Псковскую область и ее жителей от проблем, связанных с палами травы!» -подчеркнул Михаил Ведерников, обращаясь к жителям региона.

Напомним, на минувшей неделе подпред президента России Александр Гуцан провел в Пскове совещание, главной темой которого стала ситуация с природными пожарами в Псковской области.

В случае обнаружения возгорания необходимо звонить по тел. 01, 101 или 112 или 8-800-100-14-84, 8-800-100-94-00. Звонок бесплатный.