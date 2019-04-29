Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Пресс-центр / Анонсы

Открытие велосезона обсудят в пресс-центре «Псковской правды» 30 апреля

29 апреля 2019 года, 17:26

Во вторник, 30 апреля, в 11.00 в пресс-центре «Псковской правды» пройдёт пресс-конференция, посвященная открытию велосезона в регионе.

О предстоящих соревнованиях среди велосипедистов, веломаршрутах и велопарковках расскажут председатель экономического комитета молодежного парламента при областном Собрании, организатор велопарада Максим Афанасенко, его заместитель Ольга Безъязычная и заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежи администрации Пскова Владимир Журавлёв.

Свои вопросы спикерам вы можете задать по телефону (8112) 57-31-23, в паблике «Псковской правды» ВКонтакте (в личных сообщениях), в комментариях под этой новостью или прислать его на почту pravda@pravdapskov.ru.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments