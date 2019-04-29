Открытие велосезона обсудят в пресс-центре «Псковской правды» 30 апреля

Во вторник, 30 апреля, в 11.00 в пресс-центре «Псковской правды» пройдёт пресс-конференция, посвященная открытию велосезона в регионе.

О предстоящих соревнованиях среди велосипедистов, веломаршрутах и велопарковках расскажут председатель экономического комитета молодежного парламента при областном Собрании, организатор велопарада Максим Афанасенко, его заместитель Ольга Безъязычная и заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежи администрации Пскова Владимир Журавлёв.

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