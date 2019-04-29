Михаил Ведерников: Мы добьёмся, чтобы ремонт дорог был выполнен качественно

Власти Псковской области будут добиваться качественного выполнения дорожных работ. Об этом 29 апреля сообщил глава региона Михаил Ведерников в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи по вопросу проведения аукционов и заключению контрактов на дорожные работы, пишет Псковское агентство информации .

Мы добьёмся, чтобы работы по ремонту дорог были выполнены качественно.

По словам губернатора, жители Псковской области крайне негативно оценивают состояние дорог.

Михаил Ведерников акцентировал внимание, рассказав, что на прошедшем совещании подрядчикам предоставили необходимую информацию, но в итоге несколько поручений не были выполнены.

- При проектировании должна быть была «целостная картина». Необходимо учитывать все нюансы, включая нанесение разметки и установку поребриков, - добавил он.

Напомним, глава 17 апреля проинспектировал проблемные и находящиеся на гарантии дороги областного центра. Все огрехи некачественного ремонта дорог должны исправить до конца мая. Иначе недобросовестных дорожников занесут в черный список.