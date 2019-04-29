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Культура

На майских праздниках в Пскове будет работать выставка «Страшнее кошки зверя нет»

29 апреля 2019 года, 14:25

На майских праздниках жителей и гостей Псковской области приглашают посетить выставочные залы областного центра народного творчества.

Время работы выставочных залов:

4 мая с 11.00 до 16.00 – «Псковские художественные ремесла» (Псков, улица Некрасова, дом 10).

4 мая с 12.00 до 16.00, 6 мая с 11.00 до 16.00, 7 мая с 11.00 до 17.00, 8 мая с 11.00 до 16.00 и 11 мая с 12.00 до 16.00 – персональная выставка «Формула рукоделия Галины Сафроновой» и выставка «Страшнее кошки зверя нет» (Псков, улица Некрасова, дом 8).

Дополнительная информация по телефону: (8112) 66-17-49.

Цена билетов для россиян и иностранных гостей одинаковая.

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