Двое мужчин пойдёт под суд за кражу проводов в Новосокольническом районе

В Новосокольническом районе установили личности мужчин, подозреваемых в краже проводов с линии электропередачи. Об этом «псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, вечером 17 апреля у новосокольнической деревни Суворово с линии электропередачи были похищены более 1,5 километра алюминиевого провода. Причинённый ущерб составил более 14 тысяч рублей.

Подозреваемых в этой краже полицейские установили оперативно. Ими оказались мужчины 1992 и 1993 годов рождения. Позже выяснилось, что провода напарники сняли, используя спецоборудование и отвезли похищенное в Великие Луки, где сдали в пункт приёма металла.

Возбуждено уголовное дело.