Служебная собака помогла вычислить вора, укравшего сумку у великолучанина

В Великих Луках задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже сумки у прохожего. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в городе на Ловати ночью 27 апреля у дома по улице Нелидовской незнакомец насильно похитил у 40-летнего прохожего сумку, в которой были документы, ключи и 20 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Благодаря служебной собаке стражам порядка удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 33-летний безработный великолучанин. Возбуждено уголовное дело. Идёт расследование.