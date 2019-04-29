Через полчаса закончится приём заявок на участие в Эстафете на призы «Псковской правды»

Сегодня, 29 апреля, в 13.00 завершается регистрация команд, участвующих в 74-й легкоатлетической Эстафете, посвященной Победе в Великой Отечественной войне.
На момент публикации этой новости на Эстафету заявились 55 корпоративных команд, среди которых: 44 смешанные, 5 женских и 6 мужских. Кроме того, на участие в Эстафете поступили 22 семейные заявки. Отметим, что некоторые предприятия подали сразу несколько заявок на участие.
- Псковское УФАС России;
- Государственное учреждение-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области;
- СПАО «РЕСО-Гарантия»;
- Детский сад комбинированного вида №29;
- Псковская областная организация «Российский Союз;
- МП Пскова «Горводоканал»;
- Компания «Smarter»;
- Школа устного счета «Соробан»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Экокабель» (две заявки);
- Студия йоги и пилатеса «Умное тело»;
- ООО «Племрепродуктор Назия» (Птицефабрика «Псковская»);
- ООО «Студия йоги и пилатеса»;
- Псковское отделение № 8630 ПАО Сбербанк;
- ПАО «МТС»;
- Студия «Йоги и пилатеса»;
- Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- «Псковэнерго»;
- УФССП России по Псковской области;
- Псковская инженерно-лингвистическая гимназия;
- Псковская таможня;
- РЖД (ШЧ-15);
- Отделение по Псковской области Северо-Западного ГУ Центрального банка РФ;
- АО «ПЭМЗ»;
- Управление Росреестра по Псковской области;
- Фитнес клуб «Планка Фитнес»;
- Псковский филиал САО «ВСК»;
- Псковская городская больница;
- ООО «Ресторанный Партнер»;
- ГТРК «Псков»;
- МП Пскова «ПТС»;
- Фитнес-клуб «Body Fitness»;
- ПАО Ростелеком (Филиал в Новгородской и Псковской областях) (две заявки);
- ООО «Газпром межрегионгаз Псков» (три заявки);
- Государственный архив Псковской области;
- Плюсский перерабатывающий комбинат;
- Простория ЦНС «Без Предела»;
- ОЭЗ ППТ «Моглино»;
- Электротехнический завод «Зенча-Псков»;
- ООО «Лента»;
- Молодежный парламент при Псковском областном собрании депутатов;
- Управление Росгвардии по Псковской области;
- Группа Компаний «Скорпион»;
- Беговой клуб «PRO SPORT»;
- Псковский филиал Академии ФСИН России;
- Управление Росгвардии по Псковской области;
- Псковский филиал Академии ФСИН России.
- Детский сад компенсирующего вида №17;
- Детский сад комбинированного вида №54 «Колобок»;
- Беговой клуб «PRO SPORT»;
- ООО «Ресторанный Партнер»;
- Псковский филиал Академии ФСИН России.
Напомним, легкоатлетическая эстафета, посвященная Победе в Великой Отечественной войне, на призы «Псковской правды» – одно из старейших спортивных мероприятий Псковской области.
Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.
В этом году Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).
Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».
Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».