Через полчаса закончится приём заявок на участие в Эстафете на призы «Псковской правды»

На момент публикации этой новости на Эстафету заявились 55 корпоративных команд, среди которых: 44 смешанные, 5 женских и 6 мужских. Кроме того, на участие в Эстафете поступили 22 семейные заявки. Отметим, что некоторые предприятия подали сразу несколько заявок на участие .

Сегодня, 29 апреля, в 13.00 завершается регистрация команд, участвующих в 74-й легкоатлетической Эстафете , посвященной Победе в Великой Отечественной войне.

СМЕШАННЫЕ КОМАНДЫ

- ПАО Ростелеком (Филиал в Новгородской и Псковской областях) (две заявки);

МУЖСКИЕ КОМАНДЫ

ЖЕНСКИЕ КОМАНДЫ

Напомним, легкоатлетическая эстафета, посвященная Победе в Великой Отечественной войне, на призы «Псковской правды» – одно из старейших спортивных мероприятий Псковской области .

Кстати, первая заявка в этом году на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.

В этом году Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».