Универсальный комплекс для гимнастов появится на «Машиностроителе» в Пскове

Реконструкцию стадиона «Машиностроитель» планируют завершить в этом году. Об этом 29 апреля в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» заявил председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин.

Помимо реконструкции футбольного поля и трибун, на стадионе появится универсальный спортивный комплекс для занятий футболом и гимнастикой, передает корреспондент «Псковской правды».

Напомним, 16 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников проинспектировал реконструкцию стадиона «Машиностроитель». По некоторым направлениям работ были зафиксировано 2-недельное отставание от графика. Глава региона поручил пересмотреть график, чтобы оперативно ликвидировать существующее отставание и выйти на плановые работы.