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Культура

Всех любителей танцев приглашают в Дом офицеров на праздник «Псковитяночка»

29 апреля 2019 года, 10:53

В субботу, 4 мая, в 16.00 псковичей-поклонников хореографического искусства приглашают на областной праздник танца «Псковитяночка». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Свое мастерство в гала-концерте в Доме офицеров (Псков, улица Комдива Кирсанова, дом 5)представят танцевальные коллективы со всей Псковской области.

Для зрителей подготовлены 25 зрелищных танцевальных постановок в самых разных направлениях и жанрах, среди которых: свинг, модерн, бальные народные, спортивные и уличные танцы.

- «Псковитяночка» - это настоящий фейерверк ярких и уникальных танцевальных выступлений», - подчеркнули организаторы.

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