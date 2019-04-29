Более 17 тысяч рублей собрали на лечение псковички Ани Струковой на Пасхальном фестивале

На Пасхальном фестивале в Пскове удалось собрать 17,5 тысяч рублей для лечения маленькой Ани Струковой. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

Девочке всего 1,5 года и уже сейчас у необходимо дорогостоящее лечение. У Ани очень редкое заболевание - синдром Ундины, заболевание, из-за которого она не может самостоятельно дышать.