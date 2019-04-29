Более 17 тысяч рублей собрали на лечение псковички Ани Струковой на Пасхальном фестивале

На Пасхальном фестивале в Пскове удалось собрать 17,5 тысяч рублей для лечения маленькой Ани Струковой. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.
Девочке всего 1,5 года и уже сейчас у необходимо дорогостоящее лечение. У Ани очень редкое заболевание - синдром Ундины, заболевание, из-за которого она не может самостоятельно дышать.
Псковские кулинары специально для Пасхального фестиваля изготовили сотню авторских куличей, которые были разыграны в беспроигрышной лотерее. Участие в ней мог принять любой желающий, внеся пожертвование.
Все вырученные средства передадут на лечение Ани Струковой.
Фото предоставлено Детским фондом Пскова.
По итогах фестиваля, собранные 17 тысяч 537 рублей, передали семье Ани Струковой.
Напомним, в этом году впервые Пасхальный фестиваль прошел на территории Псковского Кремля. На площадке за Троицким собором разместились ремесленные ряды, фотозона, а также площадки для катания пасхальных.