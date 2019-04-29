Через приложение «Яндекс.Транспорт» теперь можно следить за псковскими автобусами

Теперь псковские автобусы можно отследить с помощью приложения «Яндекс. Транспорт». Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

На минувшей неделе предприятие совместно с компанией «Яндекс» осуществили интеграцию онлайн-сервиса оповещения пассажиров с мобильным приложением «Яндекс. Транспорт» и онлайн-сервисом «Яндекс. Карты». Используя эти сервисы, пассажиры получают информацию об общественном транспорте в режиме реального времени, с ожидаемым временем прибытия на автобусные остановки.

На сегодняшний день зона охвата включает все автобусные маршруты по Пскову.