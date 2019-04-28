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Общество

Михаил Ведерников пожелал псковичам любви и добра в праздник Пасхи

28 апреля 2019 года, 14:43

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил православных псковичей с окончанием Великого Поста и наступлением Светлой Пасхи.

- Это один из важнейших христианских праздников, глубоко почитаемый с давних времен. Он символизирует торжество жизни над смертью, укрепляет духовные ориентиры и стремление к совершенствованию и созиданию.

По традиции мы встречаем Пасху с самыми близкими и родными людьми. От всей души желаю вам в этот великий праздник доброго здоровья, радости и жизненных сил! Пусть в вашей жизни будет как можно больше любви и добра, исполняются самые заветные желания! Счастья, здоровья и благополучия в каждый дом! - цитирует пресс-служба администрации региона слова Михаила Ведерникова.

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