Михаил Ведерников пожелал псковичам любви и добра в праздник Пасхи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил православных псковичей с окончанием Великого Поста и наступлением Светлой Пасхи.

- Это один из важнейших христианских праздников, глубоко почитаемый с давних времен. Он символизирует торжество жизни над смертью, укрепляет духовные ориентиры и стремление к совершенствованию и созиданию.

По традиции мы встречаем Пасху с самыми близкими и родными людьми. От всей души желаю вам в этот великий праздник доброго здоровья, радости и жизненных сил! Пусть в вашей жизни будет как можно больше любви и добра, исполняются самые заветные желания! Счастья, здоровья и благополучия в каждый дом! - цитирует пресс-служба администрации региона слова Михаила Ведерникова.