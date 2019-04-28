Псковичи продолжают участвовать в мероприятиях по уборке городских территорий

На территории Пскова до 30 апреля продолжается весенний месячник по благоустройству города. Как сообщает сайт муниципалитета, количество участников масштабной акции по уборке городских территорий растет с каждым днем.

Традиционно в уборке города принимают участие сотрудники организаций и предприятий, расположенных на территории города, представители органов власти, управляющие компании и горожане.

Управление городского хозяйства администрации Пскова готовы предоставить инвентарь и мешки для мусора. Для этого необходимо позвонить по контактному номеру телефона (8112) 29-15-12 или принести заявку лично по адресу: Псков, ул. Яна Фабрициуса, 6. В заявке необходимо указать название организации, ТСЖ или инициативной группы, указать количество человек, желающих принять участие в уборке территории, дату, время и место проведения субботника.