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Общество

Михаил Ведерников встретил праздник светлой Пасхи вместе с псковичами

28 апреля 2019 года, 12:23

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретил праздник Пасхи вместе с сотнями верующих в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Фотографии пасхальной службы глава региона опубликовал в своем Инстаграме.

Михаил Ведерников встретил праздник Пасхи вместе с сотнями верующих
Фото из соцсети Instagram

На своей странице в соцсети Михаил Ведерников также поздравил православных псковичей с праздником светлой Пасхи:

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав! #Спраздником светлой Пасхи, дорогие православные! Слава тебе, Господи!»

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