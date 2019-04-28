Михаил Ведерников встретил праздник светлой Пасхи вместе с псковичами

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретил праздник Пасхи вместе с сотнями верующих в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Фотографии пасхальной службы глава региона опубликовал в своем Инстаграме.

На своей странице в соцсети Михаил Ведерников также поздравил православных псковичей с праздником светлой Пасхи:

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав! #Спраздником светлой Пасхи, дорогие православные! Слава тебе, Господи!»