Митрополит Псковский и Порховский Тихон обратился с пасхальным посланием к псковичам

Пасхальное послание митрополита Псковского и Порховского Тихона:
Христос Воскресе!
Дорогие братья и сестры! В эту спасительную ночь, соединившись со Христом в таинстве Святого Причащения, сохраним радость о Воскресшем и Воскрешающем нас Боге, о ликующем торжестве Небесной и земной Церкви.
Принесем весть о Воскресении Христовом своим ближним, благовествуя не только словами, но и делами о Спасителе, о Евангелии, о Жизни Вечной.
Расширим сердца милосердием к ближним. Принесем дар Богу — наши любовь и благодарность Господу Иисусу Христу. Не будем малодушествовать пред силой греха!
Устремимся к исполнению спасительных заповедей Воскресшего Господа, возвестившего нам: Дерзайте, ибо Я победил мир (Ин.16:33).
Воистину Воскресе Христос!