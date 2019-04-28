Митрополит Псковский и Порховский Тихон обратился с пасхальным посланием к псковичам

Пасхальное послание митрополита Псковского и Порховского Тихона:

Христос Воскресе!

Дорогие братья и сестры! В эту спасительную ночь, соединившись со Христом в таинстве Святого Причащения, сохраним радость о Воскресшем и Воскрешающем нас Боге, о ликующем торжестве Небесной и земной Церкви.

Принесем весть о Воскресении Христовом своим ближним, благовествуя не только словами, но и делами о Спасителе, о Евангелии, о Жизни Вечной.

Расширим сердца милосердием к ближним. Принесем дар Богу — наши любовь и благодарность Господу Иисусу Христу. Не будем малодушествовать пред силой греха!

Устремимся к исполнению спасительных заповедей Воскресшего Господа, возвестившего нам: Дерзайте, ибо Я победил мир (Ин.16:33).

Воистину Воскресе Христос!